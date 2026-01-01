Eiskaltes Neujahrsritual: Die Oederaner Winterschwimmer trotzen der Kälte

Flöha
Die Eishaie-Winterschwimmer Oederan haben es erneut getan: zum 31. Mal begrüßten sie das neue Jahr im Bad. Erstmals seit Jahren gab es eine Eisdecke.
Mit einem eiskalten Badegang haben die Oederaner Winterschwimmer das neue Jahr begrüßt. Zum 31. Mal tauchten Kreislaufgestählte im Becken des Erlebnisbades bei minus zwei Grad Lufttemperatur ab. Bevor die Eishaie am Neujahrstag in die zwei Grad Celsius kalten Fluten stiegen, hieß es zu Enterhaken, Mistgabel und Schneeschieber greifen. Denn...
