Detlef Fröbel knackt den Eispanzer im Stadtbad mit einer Kettensäge.
Kettensäge, Schneeschieber, Gabel und Schaufel waren zum jüngsten Arbeitseinsatz im Oederaner Bad angesagt.
Am Wochenende erklingt der Schlachtruf der Oederaner: „Eis frei!“: Kai Hertwig gehört seit Jahren zu den Organisatoren der Eisbadertreffs, er feuert mit Signaltröte an.
Die Eishaie Oederan laden für den 17. Januar zur Winterschwimm-Veranstaltung „Jubiläumsshow bei Nacht“ ins Erlebnisbad ein. Bereits gegen 17 Uhr werden die ersten mutigen Schwimmerinnen und Schwimmer ins eiskalte Nass steigen. Einlass ist um 16 Uhr.
Still, frostig und verschneit, das Stadtbad Oederan im Januar 2026. Harke, Mistgabel und Schneeschieberstehen stehen für den Schnee- und Eis-Einsatz bereit, damit die Eishaie ins Wasser können.
Flöha
Oederaner Winterschwimmer: Blau-gelbe Eishaie bereiten Eisbaden bei Nacht vor
Von Christof Heyden, Mario Steinebach
Mit Kettensäge im Stadtbad: Die Oederaner Winterschwimmer erwarten Eisbader aus den Hochburgen Sachsens und Thüringens zur Jubiläumsshow. Auch Dresdner, Chemnitzer und Geraer könnten anreisen.

Neuauflage nach neun Jahren: Am 17. Januar treffen sich Eisbader aus Hochburgen des Winterschwimmens im Erlebnisbad Oederan und hoffen auf viele Schaulustige am Beckenrand. Die Oederaner laden ein zur „Jubiläumsshow bei Nacht“.
