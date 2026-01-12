Oederaner Winterschwimmer: Blau-gelbe Eishaie bereiten Eisbaden bei Nacht vor

Flöha
Mit Kettensäge im Stadtbad: Die Oederaner Winterschwimmer erwarten Eisbader aus den Hochburgen Sachsens und Thüringens zur Jubiläumsshow. Auch Dresdner, Chemnitzer und Geraer könnten anreisen.
Neuauflage nach neun Jahren: Am 17. Januar treffen sich Eisbader aus Hochburgen des Winterschwimmens im Erlebnisbad Oederan und hoffen auf viele Schaulustige am Beckenrand. Die Oederaner laden ein zur „Jubiläumsshow bei Nacht“.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.