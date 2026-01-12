Oederaner Winterschwimmer: Blau-gelbe Eishaie bereiten Eisbaden bei Nacht vor

Detlef Fröbel knackt den Eispanzer im Stadtbad mit einer Kettensäge. Bild: Christof Heyden

Kettensäge, Schneeschieber, Gabel und Schaufel waren zum jüngsten Arbeitseinsatz im Oederaner Bad angesagt. Bild: Christof Heyden

Am Wochenende erklingt der Schlachtruf der Oederaner: „Eis frei!“: Kai Hertwig gehört seit Jahren zu den Organisatoren der Eisbadertreffs, er feuert mit Signaltröte an. Bild: Christof Heyden

Die Eishaie Oederan laden für den 17. Januar zur Winterschwimm-Veranstaltung „Jubiläumsshow bei Nacht“ ins Erlebnisbad ein. Bereits gegen 17 Uhr werden die ersten mutigen Schwimmerinnen und Schwimmer ins eiskalte Nass steigen. Einlass ist um 16 Uhr. Bild: Christof Heyden