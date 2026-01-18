„Extase in der Oase“: Sultan Bernd bringt die Wüste in Oederan zum Gefrieren

Zur Jubiläumsshow stiegen Eisbader in Oederan ins 1 Grad kalte Wasser: Das eiskalte Spektakel erwärmte die Herzen zahlreicher Zuschauer.

Die Winterschwimmer der Stadt des Klein Erzgebirges haben gemeinsam mit den Rettern der Wasserwacht zur Eisbader-Jubiläumsshow eingeladen. „Wir feiern die 30. Auflage dieses Kreislauf-anregenden und gesundheitsfördernden Hobbys. Mit der Eisbader-Jubiläumsschau knüpfen wir an frühere Veranstaltungen an“, begrüßte Moderator und...