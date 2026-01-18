MENÜ
Der Sultan (Bernd Wunderwald) ist mit seiner Karawane bei der Oederaner Eis-Party eingetroffen.
Der Sultan (Bernd Wunderwald) ist mit seiner Karawane bei der Oederaner Eis-Party eingetroffen. Bild: Christof Heyden
Flöha
„Extase in der Oase“: Sultan Bernd bringt die Wüste in Oederan zum Gefrieren
Von Christof Heyden
Zur Jubiläumsshow stiegen Eisbader in Oederan ins 1 Grad kalte Wasser: Das eiskalte Spektakel erwärmte die Herzen zahlreicher Zuschauer.

Die Winterschwimmer der Stadt des Klein Erzgebirges haben gemeinsam mit den Rettern der Wasserwacht zur Eisbader-Jubiläumsshow eingeladen. „Wir feiern die 30. Auflage dieses Kreislauf-anregenden und gesundheitsfördernden Hobbys. Mit der Eisbader-Jubiläumsschau knüpfen wir an frühere Veranstaltungen an“, begrüßte Moderator und...
