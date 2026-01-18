Viel Witz und Wagemut: Die schönsten Bilder von der Eisbader-Jubiläumsshow in Oederan

Das Freizeitbad war am Sonnabend Treffpunkt von Eisbadern aus Mitteldeutschland. Etwa 500 Zuschauer ließen sich das Spektakel nicht entgehen.

Ein atemberaubendes Winterspektakel haben die Oederaner Eishaie mit ihrer Eisbaderschau am Wochenende geboten. 72 abgehärtete Akteuren aus den Eisbader-Hochburgen in Mittelsachsen, aus Chemnitz aber auch aus Dresden, Pirna, Gera und Lichtenau boten neben dem Beckenrand und im Schwimmbecken ein 60-minütiges Spektakel aus Anlass des 30-jährigen...