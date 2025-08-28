Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Oktober beginnt der Bau des Glasfaserkabelnetzes in Augustusburg.
Im Oktober beginnt der Bau des Glasfaserkabelnetzes in Augustusburg. Bild: Symbolfoto: Sina Schuldt/dpa
Flöha
Endlich: Breitbandausbau in Augustusburg beginnt
Redakteur
Von Matthias Behrend
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor dem Baustart im Oktober gibt es eine Einwohnerversammlung, bei der alle offenen Fragen geklärt werden sollen.

Nach langem Warten geht es jetzt los: In Augustusburg beginnt der Breitbandausbau. Die Firma Mitteldeutsche IT GmbH aus Leipzig, die das vom Landkreis Mittelsachsen koordinierte Vorhaben ausführt und die Glasfaseranschlüsse vermarktet, hat im Rathaus an der Marienberger Straße ein Servicebüro eingerichtet. Der Baubeginn ist für Oktober...
