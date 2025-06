Endlich Sommerferien! Zehn Tipps gegen Langeweile in Mittelsachsen

Schlösser, Burgen und Freizeitparks bieten für Kinder und Jugendliche Veranstaltungen. Die „Freie Presse“ hat Angebote in der Region Freiberg, Flöha, Mittweida und Rochlitz in der ersten Ferienwoche.

Erlebnispark Oskarhausen: Der Freizeitpark in Freital, Burgker Straße 39, lockt täglich von 9 bis 19 Uhr mit Spiel-Arena, Fahrgeschäften, Show-Programm und weiteren Attraktionen. Der Eintritt in den Park ist frei. Als süßen Start in die Ferienzeit gibt es am 27. Juni für Schüler, die ihr Zeugnis vorzeigen und Inhaber eines Erlebnis-Passes...