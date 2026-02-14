Winterferien in Mittelsachsen: Neun Tipps von Schlittschuhlaufen bis Nervenkitzel im Freizeitpark

Ferienkinder können in der Region viel erleben. In der zweite Ferienwoche locken Ritter-Abenteuer, Kreativangebote und außergewöhnliche Museumsrundgänge. Die „Freie Presse“ stellt eine Auswahl vor.

Burg Kriebstein: Sachsens schönste Ritterburg können Familien auf verschiedene Art erkunden. „Escape Game – Lüftet die Geheimnisse der Ritterburg" verspricht ein multimediales Abenteuer. Die interaktiven Schnitzeljagd führt die Teilnehmer in Zweier- bis Vierergruppen vom Schatzgewölbe durch die Zimmer bis zur Rüstkammer. Durch...