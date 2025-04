Energieversorger Eins investiert weiter in das Erdgas-Netz in Flöha

Die im vorigen Jahr verlegten neuen Leitungen werden jetzt an das bestehende Netz angebunden. Dafür wird an der Baumwollkreuzung die Linksabbiegerspur zur Umgehungsstraße bis 11. April gesperrt.

Der Energieversorger Eins setzt die Modernisierung des Erdgasnetzes in Flöha fort. Nachdem im Vorjahr die Asphaltarbeiten im Kreuzungsbereich Augustusburger Straße/Untere Güterbahnhofstraße dafür genutzt wurden, neue Erdgasleitungen zu verlegen, geht es jetzt in Richtung Grüne Aue weiter. Im Anschluss an den Kreuzungsbereich, in Höhe des...