„Entdeckerland“ Schellenberg: Wo Kinder mit Moos und Blättern lernen

Die Christliche Kita „Entdeckerland“ bei Augustusburg feiert eine Woche lang 15. Geburtstag. Warum die Kita nicht nur zum Fest pädagogische Fachkräfte aus ganz Sachsen anzieht.

Für Kinder, die das „Entdeckerland“ in Schellenberg besuchen, gibt es wahrlich eine Menge zu entdecken. Oftmals sind der hauseigene Sandkasten und Spielplatz wie leergefegt. Dann tummeln sich die Mädchen und Jungen ausgelassen im angrenzenden Waldstück des Sachsenforsts. Sie basteln und bauen mit Ästen, mit Moos und Blättern.