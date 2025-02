Eppendorf: Hoher Sachschaden nach Zusammenstoß

Pkw und Kleintransporter stoßen zusammen. Sachschaden: 20.000 Euro

Eppendorf.

Wahrscheinlich ein Vorfahrtsfehler hat am Montag, gegen 11.25 Uhr im Eppendorfer Ortsteil Großwaltersdorf zu einem Unfall mit hohem Sachschaden geführt. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mitteilte, befuhr der 87-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes die Gränitzer Straße (S 210) aus Richtung Gränitz in Richtung Lippersdorf. Als der Fahrer mit seinem Auto die bevorrechtigte Mittelsaidaer Straße (S 207) kreuzte, kam es zum Zusammenstoß mit einem Fiat-Kleintransporter, dessen Fahrer (57) die Mittelsaidaer Straße aus Richtung Mittelsaida in Richtung Eppendorf befuhr. Der Fiat-Fahrer erlitt bei dem Unfall nur leichte Verletzungen. Es entstand allerdings Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro. (fp)