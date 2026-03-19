Eppendorf: Transporter flieht vor Polizei – Fahrer mit 1,6 Promille unterwegs

Flöha
Mit hoher Geschwindigkeit flieht ein Kleintransporter vor der Polizei. Nach sechs Kilometern stoppt ihn eine Streife. Was bislang bekannt ist.
In Eppendorf ist ein 32-Jähriger nach einer Fahrt mit einem Mercedes-Kleintransporter gestoppt worden. Wie die Polizei mitteilte, fiel das Fahrzeug in der Nacht zum Donnerstag im Ortsteil Großwaltersdorf auf, als es beim Abbiegen auf die Eppendorfer Straße (S 207) auf die Gegenfahrbahn geriet. Als die Streife den Wagen kontrollieren wollte,...
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