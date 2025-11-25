Eppendorf: Wie Emilio Wankes Baustellen-Bild zum Kalendermotiv wurde

Flöha
Der Bauindustrieverband Ost lässt Schülerinnen und Schüler Bilder vom Bau zeichnen und wählt die besten Motive aus. Die Eppendorfer Grundschule ist dabei nicht zum ersten Mal erfolgreich.
Emilio Wanke hatte gleich das Gefühl, dass ihm ein gutes Bild gelungen war. Im vergangenen Schuljahr, als er noch die Klasse 3 der Grundschule „Heiner Müller“ in Eppendorf besuchte, malten er und seine Mitschüler Baustellen-Bilder. Auf seinem detailreichen Bild ist alles zu sehen, was eine Baustelle ausmacht: der Bagger, der Lkw, ein Kran,...
