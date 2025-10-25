Eppendorfer zur besonderen Silberhochzeitsfeier in Frankreich

Flöha
Eppendorf und die französischen Gemeinden Frouard und Pompey sind seit 25 Jahren verbunden. Die nächsten Pläne für die Zukunft sind bereits geschmiedet
Eine kommunale Partnerschaft zu gründen, ist nicht schwer. Sie auf Dauer am Leben zu erhalten, ist jedoch mit einigen Anstrengungen verbunden. Die Zusammenarbeit zwischen dem mittelsächsischen Eppendorf und den französischen Gemeinden Frouard und Pompey (Lothringen) wurde am 1. April 2000 besiegelt. 25 Jahre später gab es jetzt Grund, zu...
