Erste Tempomessung an der Waldstraße in Augustusburg: Wie viele Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs?

Anwohner der Straße haben Geschwindigkeitskontrollen gefordert, weil immer wieder Fahrzeuge schneller unterwegs seien als die erlaubten 30 Kilometer pro Stunde. Jetzt hat das Landratsamt reagiert.

Das ging schnell. Nur eine Woche nach der Berichterstattung der „Freien Presse“ über die Klagen von Anwohnern der Waldstraße in Augustusburg hat das Landratsamt Mittelsachsen den mobilen Tempo-Blitzer aufgebaut. Am Morgen des 12. September wurde drei Stunden lang an der Waldstraße in Richtung Marienberger Straße die Einhaltung der...