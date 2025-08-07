Erzgebirgerin Debora hat den Dreh mit ihrem PS-starken Traktorgespann raus

Am Fuße der Augustusburg ist im Landwirtschafts-Unternehmen Lohse der Raps herangereift. Jetzt wird er gedroschen. Mit dabei eine Olbernhauerin.

Die Rückkehr des Sommers lässt die Bauern auf die Felder starten: Rapsdrusch war am Donnerstag für den Landwirtschaftsbetrieb Janet Lohse auf einem sieben Hektar großen Schlag bei Schellenberg nahe Augustusburg angesagt. Während Thomas Lorenz in der klimatisierten Kabine seines Mähdreschers seine Bahnen zog, zuckelte Debora Herrmann mit... Die Rückkehr des Sommers lässt die Bauern auf die Felder starten: Rapsdrusch war am Donnerstag für den Landwirtschaftsbetrieb Janet Lohse auf einem sieben Hektar großen Schlag bei Schellenberg nahe Augustusburg angesagt. Während Thomas Lorenz in der klimatisierten Kabine seines Mähdreschers seine Bahnen zog, zuckelte Debora Herrmann mit...