Es kann auch laut werden: Gleisbauarbeiten zwischen Flöha und Oederan

Von Montag an bis zum 25. März werden auf dem Streckenabschnitt Schienen und Schwellen gewechselt. Es kommt zu Fahrplanänderungen bei einigen MRB-Zügen.

Am Montag beginnen auf der Bahnstrecke von Chemnitz nach Dresden Gleisbauarbeiten. Für die Züge der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) gibt es deshalb Fahrplanänderungen. So werden vom 17. bis 21. März zwischen 10 und 15 Uhr drei Regionalbahnzüge RB 30 in beide Richtungen gestrichen. Züge der Regionalexpresslinie RE 3 halten währenddessen...