Werner Sieber (r.) und Dr. Lucas Lindner engagieren sich beim Lionsclub Flöha/Augustusburg.
Werner Sieber (r.) und Dr. Lucas Lindner engagieren sich beim Lionsclub Flöha/Augustusburg. Bild: Knut Berger
Der Philharmonische Kinderchor Dresden gastiert in Augustusburg.
Der Philharmonische Kinderchor Dresden gastiert in Augustusburg. Bild: Presse Dresdner Philharmonie
Die beiden Adventskonzerte finden in der Stadtkirche Augustubsurg statt.
Die beiden Adventskonzerte finden in der Stadtkirche Augustubsurg statt. Bild: Knut Berger
Flöha
Europa, China, Augustusburg – Chor gestaltet besonderes Adventskonzert
Von Knut Berger
Musik und Mitgefühl vereinen sich beim Adventskonzert des Lionsclub Flöha/Augustusburg, dessen Erlöse wohltätigen Zwecken zugutekommen.

Die Fans des Adventskonzertes des Lionsclub Flöha/Augustusburg müssen sich dieses Jahr auf eine Neuerung einstellen. Denn statt am dritten Advent findet die Veranstaltung bereits am ersten Advent und somit am 30. November in der beheizten Stadtkirche Augustusburg statt.
