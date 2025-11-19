Europa, China, Augustusburg – Chor gestaltet besonderes Adventskonzert

Musik und Mitgefühl vereinen sich beim Adventskonzert des Lionsclub Flöha/Augustusburg, dessen Erlöse wohltätigen Zwecken zugutekommen.

Die Fans des Adventskonzertes des Lionsclub Flöha/Augustusburg müssen sich dieses Jahr auf eine Neuerung einstellen. Denn statt am dritten Advent findet die Veranstaltung bereits am ersten Advent und somit am 30. November in der beheizten Stadtkirche Augustusburg statt.