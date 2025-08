Evelyn Wetzel aus Penig sorgt für musikalisches Erlebnis in Flöha

Himbeereis zum Frühstück: Der Klassiker der Bellamy-Brothers, den eine Sängerin aus Penig zum Besten gab, begeisterte in Flöha.

In der Begegnungsstätte der Volkssolidarität in Flöha gibt es in der Regel kein Himbeereis zum Frühstück. Dennoch stand die kalte Köstlichkeit zum Sommerfest der Einrichtung an der Augustusburger Straße im Fokus. Denn Evelyn Wetzel sang die deutsche Version des Klassikers der Bellamy-Brothers, in dem das Eis am Morgen eine tragende Rolle im...