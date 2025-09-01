Fahrerflucht nach Parkrempler in Flöha: Polizei sucht Zeugen

Der Verursacher entfernte sich laut Polizei unerlaubt vom Unfallort. Wer kann helfen?
Am 27. August kam es in der Zeit zwischen 11.48 Uhr und 12.05 Uhr zu einem Unfall auf dem Parkplatz vor dem DM-Markt an der Augustusburger Straße in Flöha. Darüber informiert die Polizei. Ein Autofahrer parkte dort ordnungsgemäß seinen Pkw BMW XDrive (blau). Nach 15 bis 20 Minuten kam er wieder zurück und stellte fest, dass ein unbekanntes Fahrzeug seine Stoßstange vorn links beim Ein- oder Ausparken gestreift hatte. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Unfallhergang bzw. zum unbekannten Unfallverursacher machen? Unter Telefon 03727 980-0 werden Hinweise im Polizeirevier Mittweida entgegengenommen. (wjo)