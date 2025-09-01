Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei sucht Zeugen eines Parkplatzunfalls.
Die Polizei sucht Zeugen eines Parkplatzunfalls. Bild: Symbolbild: Marcus Brandt/dpa
Die Polizei sucht Zeugen eines Parkplatzunfalls.
Die Polizei sucht Zeugen eines Parkplatzunfalls. Bild: Symbolbild: Marcus Brandt/dpa
Flöha
Fahrerflucht nach Parkrempler in Flöha: Polizei sucht Zeugen
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Verursacher entfernte sich laut Polizei unerlaubt vom Unfallort. Wer kann helfen?

Flöha.

Am 27. August kam es in der Zeit zwischen 11.48 Uhr und 12.05 Uhr zu einem Unfall auf dem Parkplatz vor dem DM-Markt an der Augustusburger Straße in Flöha. Darüber informiert die Polizei. Ein Autofahrer parkte dort ordnungsgemäß seinen Pkw BMW XDrive (blau). Nach 15 bis 20 Minuten kam er wieder zurück und stellte fest, dass ein unbekanntes Fahrzeug seine Stoßstange vorn links beim Ein- oder Ausparken gestreift hatte. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Unfallhergang bzw. zum unbekannten Unfallverursacher machen? Unter Telefon 03727 980-0 werden Hinweise im Polizeirevier Mittweida entgegengenommen. (wjo)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.08.2025
1 min.
Grünberg: Motorradfahrer stürzt in Graben - Polizei sucht Fahrer eines entgegenkommenden SUV
Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.
Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend auf der S 223 zwischen Augustusburg und Flöha.
Michael Brandenburg
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
07:46 Uhr
2 min.
Woltemade als Vorbild für WM-Kandidaten Collins und Nebel
Bei der U21-EM jubelten Woltemade und Nebel zusammen im DFB-Trikot.
Ein junges Trio mit Vergangenheit und neuen Träumen: Was Woltemades turbulenter Sommer für Collins und Nebel bedeutet – und warum Bratislava jetzt wieder wichtig wird.
07:33 Uhr
3 min.
Kimmichs Slowakei-Erinnerungen - Füllkrug vor Jubiläum
Julian Nagelsmann startet mit dem DFB-Team in die WM-Qualifikation.
Die DFB-Auswahl startet in Bratislava in die WM-Qualifikation. Die letzte Partie gegen die Slowakei weckt gute Erinnerungen. Drei Akteure hoffen auf ihr Länderspieldebüt.
19.08.2025
1 min.
Annaberg-Buchholz: Zeugen nach Parkplatzrempler gesucht
Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Annaberg-Buchholz.
Bei dem Unfall ist Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro entstanden.
Babette Zaumseil
Mehr Artikel