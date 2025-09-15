Falkenau: Jetzt hat der Aussichtspunkt Häsig eine Bank zum Ausruhen

Die Wählerinitiative Flöha-Falkenau arbeitet weiter am Einlösen eines Wahlversprechens und stellt die zweite hölzerne Sitzgruppe auf.

Der 445 Meter hohe Aussichtspunkt Häsig auf der Hausdorder Höhe ist am Wanderweg um den Oederaner Wald ein beliebter Rastplatz. Bei klarer Sicht erkennt man in der Ferne den Fichtelberg und Keilberg. Jetzt gibt es hier eine überdachte Ruhebank. Die Wählerinitiative Flöha-Falkenau hat die Bank anfertigen lassen und nach Abstimmung mit den...