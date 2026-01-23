Fasching in Hohenfichte bei Augustusburg: Warum die Narrenregentschaft der Erzgebirger so beliebt ist

Flöha
Anspannung und Vorfreude wachsen im Flöhatal: Die Karnevalisten des HCC bereiten ihre 40. Saison mit einem Streifzug durch ihre närrische Wirkungsgeschichte vor.
Das gibt es nur in der Fünften Jahreszeit am Fuße der Augustusburg: Die Untertanen sehnen die Amtszeit von Präsidenten und Elferrat-Ministern herbei. Während das gesellschaftliche Miteinander oft von Verdrossenheit und Zwist geprägt wird, stößt die Narrenregentschaft im Leubsdorfer Ortsteil Hohenfichte auf ungebrochene Begeisterung des...
