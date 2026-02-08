MENÜ
  • Apollo, Ares und Amor besteigen Olymp – „Donald Trump“ droht mit Strafgeld: Die schönsten Bilder vom Fasching in Hohenfichte

Apollo, Ares & Co sind herabgestiegen. Amor kommt geflogen, alias Lukas Sackwitz. Bild: Christof Heyden
Apollo, Ares & Co sind herabgestiegen. Amor kommt geflogen, alias Lukas Sackwitz. Bild: Christof Heyden
 12 Bilder
Flöha
Apollo, Ares und Amor besteigen Olymp – „Donald Trump“ droht mit Strafgeld: Die schönsten Bilder vom Fasching in Hohenfichte
Von Christof Heyden
Die Karnevalisten des HCC feiern 2026 mit ihrer Fangemeinde das 40-jährige Bestehen ihrer Spaßgesellschaft - und das mit einem begeisternden Best-of-Programm der Jahrzehnte.

Stimmungsfördernde Kost im Häppchenformat servieren die Karnevalisten des HCC in ihrer Jubiläumssaison 2026. In der zur Residenz ausgestalteten Mehrzweckhalle zünden die 18 Akteure des Elferrates am Samstag ein Feuerwerk der Gags. Dabei bedarf es keines Büttenredners, einer Funkengarde oder gar Prinzenpaares, um für ein derart...
