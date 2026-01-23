Weltneuheit aus Hohenfichte im Erzgebirge: Das Kräuterflaschen-Lauti-Phon – jetzt mit im Video

Flöha
Eine einmalige Konstruktion aus Hohenfichte bei Augustusburg bereichert jetzt das Museum der Firma Lauterbacher Spirituosen: Ein einzigartiges Instrument erklingt in der Schaudestillation.
Ein neues Instrument ertönt in der Lauterbacher-Kräuterlikör-Schaudestillation in Hilmersdorf im Erzgebirge. Die Karnevalisten aus Hohenfichte schenkten es dem Lauterbacher Museum. Im Vorjahr diente es noch als Kulissenteil im Faschingsbetrieb an der Flöha bei Augustusburg. Am Freitag startete nun das Kräuterlikör-Flaschenspiel.
