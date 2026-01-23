MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Flöha
  • |

  • Weltneuheit aus Hohenfichte im Erzgebirge: Das Kräuterflaschen-Lauti-Phon – jetzt mit im Video

André Zenker weist Schmiedfritzaugust, alias Rainer Wolf, am Instrument ein.
André Zenker weist Schmiedfritzaugust, alias Rainer Wolf, am Instrument ein. Bild: Christof Heyden
Jede der zwei Dutzend Flaschen ist mit einem eigenen Motor und Schlagklöppel versehen.
Jede der zwei Dutzend Flaschen ist mit einem eigenen Motor und Schlagklöppel versehen. Bild: Christof Heyden
Mit Fahrstuhl geht es ins Obergeschoss, wo das Lauti-Phon aufgestellt wird. Kai Sackwitz ist begeistert.
Mit Fahrstuhl geht es ins Obergeschoss, wo das Lauti-Phon aufgestellt wird. Kai Sackwitz ist begeistert. Bild: Christof Heyden
Schmiedfritzaugust, alias Rainer Wolf, der als Museumsführer agiert, versucht sich am Instrument.
Schmiedfritzaugust, alias Rainer Wolf, der als Museumsführer agiert, versucht sich am Instrument. Bild: Christof Heyden
Jede der zwei Dutzend Flaschen ist mit einem eigenen Motor und Schlagklöppel versehen.
Jede der zwei Dutzend Flaschen ist mit einem eigenen Motor und Schlagklöppel versehen. Bild: Christof Heyden
Alles selbst gebaut, auch das Manual mit 25 Ganz- und Halbtönen.
Alles selbst gebaut, auch das Manual mit 25 Ganz- und Halbtönen. Bild: Christof Heyden
Jede der zwei Dutzend Flaschen ist mit einem eigenen Motor und Schlagklöppel versehen.
Jede der zwei Dutzend Flaschen ist mit einem eigenen Motor und Schlagklöppel versehen. Bild: Christof Heyden
André Zenker weist Schmiedfritzaugust, alias Rainer Wolf, am Instrument ein.
André Zenker weist Schmiedfritzaugust, alias Rainer Wolf, am Instrument ein. Bild: Christof Heyden
Jede der zwei Dutzend Flaschen ist mit einem eigenen Motor und Schlagklöppel versehen.
Jede der zwei Dutzend Flaschen ist mit einem eigenen Motor und Schlagklöppel versehen. Bild: Christof Heyden
Mit Fahrstuhl geht es ins Obergeschoss, wo das Lauti-Phon aufgestellt wird. Kai Sackwitz ist begeistert.
Mit Fahrstuhl geht es ins Obergeschoss, wo das Lauti-Phon aufgestellt wird. Kai Sackwitz ist begeistert. Bild: Christof Heyden
Schmiedfritzaugust, alias Rainer Wolf, der als Museumsführer agiert, versucht sich am Instrument.
Schmiedfritzaugust, alias Rainer Wolf, der als Museumsführer agiert, versucht sich am Instrument. Bild: Christof Heyden
Jede der zwei Dutzend Flaschen ist mit einem eigenen Motor und Schlagklöppel versehen.
Jede der zwei Dutzend Flaschen ist mit einem eigenen Motor und Schlagklöppel versehen. Bild: Christof Heyden
Alles selbst gebaut, auch das Manual mit 25 Ganz- und Halbtönen.
Alles selbst gebaut, auch das Manual mit 25 Ganz- und Halbtönen. Bild: Christof Heyden
Jede der zwei Dutzend Flaschen ist mit einem eigenen Motor und Schlagklöppel versehen.
Jede der zwei Dutzend Flaschen ist mit einem eigenen Motor und Schlagklöppel versehen. Bild: Christof Heyden
Flöha
Weltneuheit aus Hohenfichte im Erzgebirge: Das Kräuterflaschen-Lauti-Phon – jetzt mit im Video
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine einmalige Konstruktion aus Hohenfichte bei Augustusburg bereichert jetzt das Museum der Firma Lauterbacher Spirituosen: Ein einzigartiges Instrument erklingt in der Schaudestillation.

Ein neues Instrument ertönt in der Lauterbacher-Kräuterlikör-Schaudestillation in Hilmersdorf im Erzgebirge. Die Karnevalisten aus Hohenfichte schenkten es dem Lauterbacher Museum. Im Vorjahr diente es noch als Kulissenteil im Faschingsbetrieb an der Flöha bei Augustusburg. Am Freitag startete nun das Kräuterlikör-Flaschenspiel.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:00 Uhr
4 min.
Projekte und Jubiläen an der Oberschule Niederwiesa: Ein Haus mit besonderer Atmosphäre
Schulleiterin Katrin Fischer an der Organisationstafel in ihrem Büro.
Die Schule ist seit Jahren gefragt - auch über die Ortsgrenzen hinaus. Welche Faktoren laut Schulleiterin Katrin Fischer für den guten Ruf verantwortlich sind und worauf sie sich derzeit vorbereitet.
Steffi Hofmann
23.01.2026
2 min.
Stadt im Erzgebirge wird 2026 zum Wander-Mekka Europas
Besucher des Fichtelbergs genießen den Ausblick hinüber zum Keilberg. Beide Berge sind auch Ziele der Wanderfestwoche im September in Oberwiesenthal.
Der 123. Deutsche Wandertag und das größte Wanderfest Europas sollen im September tausende Gäste nach Oberwiesenthal locken. Neben geführten Touren gibt es auch einen grenzüberschreitenden Festumzug.
Holk Dohle
28.12.2025
3 min.
Kultautos Lada & Co: Zeitreise durch DDR-Geschichte jetzt im Erzgebirge
Traumauto: Dieser Lada 2103 ist Teil der Fahrzeugsammlung in Höhenfichte bei Augustusburg.
Der Lada 2103 und andere Auto-Raritäten laden in Hohenfichte bei Augustusburg zum Staunen ein. In der alten Baumwollspinnerei sind sie in einer viel beachteten Ausstellung im Originalzustand zu sehen.
Knut Berger
12:00 Uhr
3 min.
Fasching in Hohenfichte bei Augustusburg: Warum die Narrenregentschaft der Erzgebirger so beliebt ist
Akteure des Hohenfichtener Elferrats, mit Hardy Mischau, Mitte unten, seit 40 Jahren dabei als dienstältester Mitgestalter.
Anspannung und Vorfreude wachsen im Flöhatal: Die Karnevalisten des HCC bereiten ihre 40. Saison mit einem Streifzug durch ihre närrische Wirkungsgeschichte vor.
Christof Heyden
23.01.2026
2 min.
Klinikum lockt dritten Chefarzt ins Erzgebirge
Dr. Vitalii Khromov ist der neue Chefarzt auf der Inneren im Erzgebirgsklinikum.
Binnen eines Vierteljahres hat das Erzgebirgsklinikum für den Standort Annaberg den dritten Chefarzt neu verpflichten können. Wo kommt der Neue eigentlich her?
Katrin Kablau
12:00 Uhr
4 min.
Chemniter Jazz-Entdeckung Jan K. Weiss: Zu fröhlich für den Blues
Jan K. Weiss im Proberaum: Hochkonzentriert und dennoch mit frappierender Leichtigkeit arbeitet der Musiker an seinen Songs.
Der Chemnitzer Gitarrist und Sänger legt sein erstes Soloalbum vor - ein überzeugendes Debüt nach vielen Jahren auf der Bühne.
Matthias Zwarg
Mehr Artikel