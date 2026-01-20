Fensterputzer Jan-Sören aus Flöha: Wie aus dem bösen Jungen ein guter Kerl geworden ist

Vor einem Jahr haben wir Jan-Sören Bruelheide vorgestellt. Seine Kindheit und Jugend war von Gewalt und Drogen bestimmt. Er hat den Absprung geschafft, hat eine Familie und eine Firma. Und neue Pläne.

Jan-Sören Bruelheide ist auf dem Sprung. An diesem Montag wartet der erste Kunde des neuen Jahres auf den Fensterputzer aus Flöha. Endlich ist die lange Pause um den Jahreswechsel zu Ende. Mit der höher steigenden Sonne wollen viele Haushalte wieder klaren Durchblick und lassen ihre Fenster putzen. Mehr als 60 zufriedene Kunden hat Jan-Sören...