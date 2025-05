Am Mittwochabend rückten die Feuerwehren von Oederan, Breitenau und Schönerstadt aus. Die Bundesstraße musste vorübergehend gesperrt werden.

Der Alarm ging um 19.29 Uhr bei der Feuerwehr ein, kurze Zeit später tauchten die ersten Fragen bei Facebook auf: Was war los an der Bundesstraße 173 in Oederan?