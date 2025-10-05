Firebirds rocken in Flöha die Mensa der Oberschule

Flöha
Die Leipziger Musiker lassen die Temperatur bei der Oberschulparty in Flöha steigen.
Diese Noten schmeckten dem Publikum zur Schulparty: Zum 125-jährigen Jubiläum kredenzten die Firebirds musikalische Kost der Extraklasse. Mit Hit-Klassikern aus den 50er- und 60er-Jahren servierten die fünf Leipziger den über 200 Gästen ein tolles Fest-Geschenk.
