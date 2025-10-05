Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Christof Heyden
Bild: Christof Heyden
 4 Bilder
Flöha
Firebirds rocken in Flöha die Mensa der Oberschule
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Leipziger Musiker lassen die Temperatur bei der Oberschulparty in Flöha steigen.

Diese Noten schmeckten dem Publikum zur Schulparty: Zum 125-jährigen Jubiläum kredenzten die Firebirds musikalische Kost der Extraklasse. Mit Hit-Klassikern aus den 50er- und 60er-Jahren servierten die fünf Leipziger den über 200 Gästen ein tolles Fest-Geschenk.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
19:38 Uhr
3 min.
Plauener erinnern an den 7. Oktober 1989 – Ex-Minister Hubertus Heil mahnt: „Demokratie ist nichts, was sich automatisch vererbt“
Plauener entzünden Kerzen an der Lutherkirche.
Der 7. Oktober 1989 zählt zu einem der bedeutendsten Tage der Stadtgeschichte. 36 Jahre nach der entscheidenden Großdemonstration hat Bürgermeister Tobias Kämpf nun ein besonderes Erinnerungsstück präsentiert.
Claudia Bodenschatz
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
19:45 Uhr
1 min.
Warnung: Gaswolke über Aschaffenburg
In Aschaffenburg läuft ein größerer Feuerwehreinsatz.
Durch einen Störfall in einem Betrieb in der unterfränkischen Gemeinde Mainaschaff ist eine Gaswolke freigesetzt worden. Diese zieht auch über das Stadtgebiet von Aschaffenburg. Die...
08:00 Uhr
4 min.
Generationentreffen in Flöha: Erinnerungen an Roggensemmel und strengen Hausmeister
Jürgen Hängekorb und Altersgefährten erinnerten sich an Schul-Begebenheiten.
Die Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen der Oberschule Flöha haben emotionale Wiedersehen in Plaue geboten.
Christof Heyden
02.10.2025
2 min.
125 Jahre Schule: In der Flöhaer Oberschule steigt das Partyfieber
 7 Bilder
Mit einer Festwoche feiern die Flöhaer den 125. Geburtstag der Oberschule. Das geht Schlag auf Schlag: Nach dem Sportfest folgen Jahrgangstreffen.
Christof Heyden
Mehr Artikel