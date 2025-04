Flöha: CDU-Ortsverband wählt erstmals Frauen-Trio an die Spitze

Der 39 Mitglieder zählende Ortsverband Flöha-Augustusburg-Niederwiesa vollzieht mit der aktuellen Vorstandswahl einen Generationswechsel.

Der CDU-Ortsverband Flöha-Augustusburg-Niederwiesa hat einen neuen Vorstand. Die Rechtsanwältin Stephanie Herrmann aus Flöha, die in Oederan eine Kanzlei betreibt, wird künftig die Geschicke des 39 Mitglieder zählenden Ortsverbandes leiten. Ihre Stellvertreterin ist Paula Walthelm, die in der gleichnamigen Bäckerei in Flöha arbeitet und die...