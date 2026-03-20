Kein Scherz: Frankenstein hat ab 1. April wieder einen Dorfladen

Flöha
Die Konditorei Walthelm aus Flöha eröffnet in dem kleinen Oederaner Ortsteil eine Filiale und belebt damit den 2025 geschlossenen Tante-Emma-Laden wieder.
Es ist gut drei Jahre her, dass die Inhaberin der Konditorei Walthelm in Flöha, Susanne Helmert, gesagt hat: Bäckerei-Filialen lassen sich angesichts der drastisch gestiegenen Kosten nicht mehr wirtschaftlich betreiben. Dazu komme noch der allgemeine Personalmangel. Damals, im Dezember 2022, hatte die Bäckerei und Konditorei ihre Filiale in...
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