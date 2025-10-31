Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Der Flöhaer Kulturbahnhof hat sich in ein Kino verwandelt. Bis 2. Dezember sind dort poetische Filme von Donata Wenders, unter anderem die „Ode an das Handwerk“, zu sehen. Bild: Matthias Zwarg
Der Flöhaer Kulturbahnhof hat sich in ein Kino verwandelt. Bis 2. Dezember sind dort poetische Filme von Donata Wenders, unter anderem die „Ode an das Handwerk“, zu sehen. Bild: Matthias Zwarg
Flöha
Flöha: Die Rückkehr des Bahnhofskinos
Von Matthias Zwarg
Im Flöhaer Kulturbahnhof sind unter dem Titel „Ode an das Handwerk“ einen Monat lang Filme von Donata Wenders zu sehen. Für den lohnenswerten Besuch sollte man etwas Zeit mitbringen.

Bahnhofskinos waren früher großen Städten vorbehalten. Aber auch dort gibt es sie inzwischen kaum noch. Anders in Flöha: Dort wird der Kulturbahnhof vier Wochen lang zu einem ganz besonderen Kino. Und das lohnt einen Besuch.
