Flöha: Die Rückkehr des Bahnhofskinos

Im Flöhaer Kulturbahnhof sind unter dem Titel „Ode an das Handwerk“ einen Monat lang Filme von Donata Wenders zu sehen. Für den lohnenswerten Besuch sollte man etwas Zeit mitbringen.

Bahnhofskinos waren früher großen Städten vorbehalten. Aber auch dort gibt es sie inzwischen kaum noch. Anders in Flöha: Dort wird der Kulturbahnhof vier Wochen lang zu einem ganz besonderen Kino. Und das lohnt einen Besuch.