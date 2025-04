Flöha: Diebe brechen in über ein Dutzend Kellerabteile ein

Die Täter entwendeten Haushaltsutensilien. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Flöha.

Über ein Dutzend Kellerabteile haben Unbekannte in Flöha aufgebrochen. Laut Bericht der Polizeidirektion Chemnitz ereigneten sich die Taten in der Zeit vom vergangenen Samstag, 21 Uhr bis Sonntag, 18.45 Uhr. Wie es von der Polizeidirektion weiter heißt, verschafften sich die Einbrecher Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Augustusburger Straße und brachen in der Folge mindestens 15 Kellerabteile gewaltsam auf. Nach einem ersten Überblick entwendeten die Täter vor allem Haushaltsutensilien. Zur Höhe des genauen Sach- und Diebstahlsschadens liegen der Polizei derzeit allerdings noch keine Angaben vor. Die Polizei hat unterdessen die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (fp)