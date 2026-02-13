MENÜ
Aufgrund von Holzerntemaßnahmen in straßennahen Bereichen des Waldteiles „Flöhaer Struth“ wird die Eubaer Straße voll gesperrt.
Aufgrund von Holzerntemaßnahmen in straßennahen Bereichen des Waldteiles „Flöhaer Struth“ wird die Eubaer Straße voll gesperrt.
Flöha
Flöha: Holzeinschlag in der Struth – Straße gesperrt
Von Holk Dohle
In Teilen des Forstreviers Augustusburg werden vom 16. bis 27. Februar Bäume gefällt. Aus Sicherheitsgründen bleibt die Straße zwischen Flöha und Euba dicht.

In Teilen des Forstreviers Augustusburg werden in den nächsten Tagen Bäume gefällt, weswegen es zu einer Straßensperrung kommt. Das teilt der Staatsbetrieb Sachsenforst, Forstbezirk Chemnitz, mit. „Aufgrund von Holzerntemaßnahmen in straßennahen Bereichen des Waldteiles ,Flöhaer Struth‘ wird die Kreisstraße K 7711 zwischen Flöha und...
