Flöha: Hort-Kinder demonstrieren für ein besseres Mittagessen

Mit selbst gebastelten Transparenten wollen die Kinder einen Wechsel des Essen-Anbieters in der Kita „Spielhaus“ anschieben. Warum ein Wasserschaden für diese Aktion ausschlaggebend gewesen ist.

Die Aktion war gut vorbereitet und kam überraschend: Am Montag haben ein gutes Dutzend Kinder aus dem Hort in der städtischen Kindertagesstätte „Spielhaus Groß und Klein“ in Flöha für ein besseres Mittagessen demonstriert. Die Kinder hatten selbst gebastelte Transparente dabei und liefen damit über das Kita-Gelände an der Talstraße.