Flöha lädt ein: Traditionelles Weihnachtskonzert mit über 100 Musikern am Gymnasium

Das Foyer des Gymnasiums Flöha verwandelt sich in eine Bühne für ein festliches Konzert. Die Veranstaltung hat eine lange Tradition.

Im Gymnasium Flöha wird am 11. Dezember ab 19 Uhr zwar nicht gepaukt, aber dafür trotzdem auf die Trommel gehauen. Denn in der Bildungseinrichtung an der Turnerstraße findet ein Weihnachtskonzert statt.