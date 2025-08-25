Flöha radelt am Samstag los

Flöha
Die Stadt tritt beim Wettbewerb von Envia M und Mitgas an. Kilometer sammeln auf zwei Rädern bis zur Siegprämie. Wird Flöha die 8000 Euro gewinnen?
Am Samstag nimmt Flöha zum 8. Mal am Städtewettbewerb von Envia M und Mitgas teil. Beim Straßenfest stehen von 12 bis 18 Uhr jeweils ein Kinder- und ein Erwachsenenfahrrad bereit. Die jugendlichen und erwachsenen Besucher können maximal zehn Minuten radeln, Kinder mit Unterbrechung zweimal fünf Minuten. Möglichst viele Kilometer sollen dabei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.