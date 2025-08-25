Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Am Samstag heißt es in Flöha wieder, in die Pedale zu treten – allerdings nicht in die von E-Bikes.
Am Samstag heißt es in Flöha wieder, in die Pedale zu treten – allerdings nicht in die von E-Bikes. Bild: Symbolfoto: Christian Ebner/dpa/Archiv
Flöha
Flöha radelt am Samstag los
Redakteur
Von Babette Philipp
Die Stadt tritt beim Wettbewerb von Envia M und Mitgas an. Kilometer sammeln auf zwei Rädern bis zur Siegprämie. Wird Flöha die 8000 Euro gewinnen?

Am Samstag nimmt Flöha zum 8. Mal am Städtewettbewerb von Envia M und Mitgas teil. Beim Straßenfest stehen von 12 bis 18 Uhr jeweils ein Kinder- und ein Erwachsenenfahrrad bereit. Die jugendlichen und erwachsenen Besucher können maximal zehn Minuten radeln, Kinder mit Unterbrechung zweimal fünf Minuten. Möglichst viele Kilometer sollen dabei...
Mehr Artikel