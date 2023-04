Flöha: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagnachmittag in Flöha ereignet hat, hat eine Radfahrerin schwere Verletzungen erlitten. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Wochenende mitteilte, war die 56-Jährige mit ihrem Fahrrad aus Richtung Bundesstraße 180 kommend auf der Straße Zur Baumwolle unterwegs. Dabei sei sie gegen 15.10...