Flöha: Rund 1000 Trauungen in der Hochzeitsvilla Gückelsberg - doch jetzt fehlt Nachschub

Vom Antrag bis zur Trauung kann es schnell gehen, sagt die bekannte Hochzeitsausrichterin Sylva Sternkopf. Doch ein Problem kann sie auch nicht lösen: In ganz Sachsen wird weniger geheiratet denn je.

„Wähle Deine Wünsche weise" - das ist eine der Lehren des Universums, die Sylva Sternkopf verinnerlicht hat. „Ich brauchte eigentlich 250 Quadratmeter für meine Marketingagentur", antwortet sie auf die Frage, wie sie auf die Idee kam, in Flöha die Hochzeitsvilla Gückelsberg zu betreiben.