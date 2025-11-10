„Wie ist es, wenn es schön ist?“ - Die Flöhaer Unternehmerin Sylva-Michèle Sternkopf und ihr neues Projekt

Flöha
Flöha. Holzschmuck-Verkäuferin oder Hochzeitsveranstalterin: Sylva-Michèle Sternkopf ist in vielen Branchen unterwegs. Jetzt hat sie ihr eigenes Marketing-Handbuch geschrieben - mit vielen Tipps fürs Leben.
„Freie Presse“: Frau Sternkopf, Sie waren Übersetzerin, machen Marketing für mittelständische Unternehmen der Region, bieten eine Hochzeitslocation und verkaufen Erzgebirgsschmuck. Wie kamen Sie auf die Idee, auch noch ein Buch zu schreiben?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.