Flöha: So lagern Kartoffeln am besten – dunkel, kühl und trocken

Warum Kartoffeln im heimischen Keller einlagern, wenn es doch welche in jedem Supermarkt gibt? Auf diese Frage gibt ein junger Flöhaer klare Antworten. Und er hat einen Genießertipp.

Die Ernte ist eingefahren. Und Andreas Lange ist froh darüber. „Wenn das Wetter zu feucht ist, geht es nicht", sagt der 37-Jährige. Er kümmert sich um die Landwirtschaft auf dem elterlichen Hof in Flöha. Auch um die Kartoffeln. Seine Eltern Ute und Arndt betreiben eine Pferdepension. „Vieles passiert bei uns noch von Hand", sagt...