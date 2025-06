Flöha: Unbekannte beschmieren Mauer an Bahnunterführung

Es handelt sich verfassungsfeindliche Buchstaben- und Zahlenkombinationen sowie einen politischen Schriftzug.

Flöha.

Unbekannte Täter haben an den zurückliegenden Tagen mehrere, teils verfassungsfeindliche Buchstaben- und Zahlenkombinationen sowie einen politischen Schriftzug auf eine Mauer am Zuweg zur Bahnunterführung in der Oberen Güterbahnhofstraße in Flöha gesprüht, teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mit. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, den 6. Juni und Sonnabend, den 7. Juni. Die Kosten zur Beseitigung der schwarzen Schmierereien auf einer Fläche von schätzungsweise 5,5 Metern mal 0,6 Metern bezifferte die Polizei auf etwa 1000 Euro. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung in dem Fall aufgenommen. (fp)