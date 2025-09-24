Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Oberschule Flöha-Plaue wurde in den vergangenen Jahren immer wieder saniert.
Die Oberschule Flöha-Plaue wurde in den vergangenen Jahren immer wieder saniert. Bild: Knut Berger
Die Oberschule Flöha-Plaue wurde in den vergangenen Jahren immer wieder saniert.
Die Oberschule Flöha-Plaue wurde in den vergangenen Jahren immer wieder saniert. Bild: Knut Berger
Flöha
Flöhaer Oberschule feiert 125 Jahre: Ein Wochenende voller Höhepunkte
Von Knut Berger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jubiläum für die Oberschule Flöha-Plaue: Auf dem Programm stehen Besichtigungen, Klassentreffen und ein Rock‘n‘Roll- Konzert.

Der traditionelle Tag der offenen Tür der Oberschule Flöha-Plaue findet in diesem Jahr nicht im Winter, sondern ausnahmsweise am 1. Oktober in der Zeit von 16 bis 18 Uhr statt. Damit soll der Termin in die Feierlichkeiten anlässlich des 125-jährigen Gründungsjubiläums der Bildungseinrichtung eingebunden werden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
06.09.2025
2 min.
Leuchtender Mond und Saturn: Ein himmlisches Spektakel in Flöha
Die Minigolfer des TSV Flöha (rechts Abteilungschef Thomas Engel) laden am Sonntag zum „Golfen bis zum Blutmond“ ein.
Am Sonntag gibt es eine totale Mondfinsternis. Das Naturschauspiel kann auf der Minigolfanlage in Flöha unter fachkundiger Anleitung beobachtet werden.
Knut Berger
23.08.2025
3 min.
An der Oberschule in Flöha gibt es ein neues Fach
„Billy und Lilly“ sind die neuen „Fest-Botschafter“ der Oberschule Flöha-Plaue.
„Billy und Lilly“ aus Eppendorf sind die neuen Fest-Botschafter der Oberschule Flöha-Plaue. Bald haben sie ihren großen Auftritt. Denn an der Schule steht eine große Party an.
Knut Berger
Mehr Artikel