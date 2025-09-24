Flöhaer Oberschule feiert 125 Jahre: Ein Wochenende voller Höhepunkte

Jubiläum für die Oberschule Flöha-Plaue: Auf dem Programm stehen Besichtigungen, Klassentreffen und ein Rock‘n‘Roll- Konzert.

Der traditionelle Tag der offenen Tür der Oberschule Flöha-Plaue findet in diesem Jahr nicht im Winter, sondern ausnahmsweise am 1. Oktober in der Zeit von 16 bis 18 Uhr statt. Damit soll der Termin in die Feierlichkeiten anlässlich des 125-jährigen Gründungsjubiläums der Bildungseinrichtung eingebunden werden.