Flöhas einziger Blitzer verschwindet bis Jahresende: Warum das nicht alle freut

Die Ende 2017 aufgestellte Messanlage soll Tempo 50 überwachen. Der Landkreis sieht angesichts einer stark sinkenden Anzahl von erfassten Verstößen das Verkehrssicherheitsziel erreicht.

Nach sieben Jahren in Betrieb wird der Blitzer an der Augustusburger Straße in Flöha nach dem Ortsausgang Richtung Grünberg und Augustusburg bis Jahresende abgebaut. Die Anzahl der erfassten Geschwindigkeitsüberschreitungen ist stark rückläufig und der Vertrag mit dem privaten Betreiber der Messanlage läuft aus. Das sind nach Auskunft von...