Flöhas Kinderprinzenpaar übernimmt das Rathaus – OB Holuscha gibt Schlüssel ab

Flöha
Wenn Kinder regieren: Mia und Levi übernehmen das Rathaus vom Oberbürgermeister. Die jüngsten Flöhaer feiern Faschingsparade und Party.
Flöhas OB Volker Holuscha hat seinen Rathausschlüssel freiwillig an Mia und Levi abgegeben. Das Duo übernahm als amtierendes Kinderprinzenpaar vorübergehend die Amtsgeschäfte. Bei einer Feier zog ein Tross Richtung Oberschule Flöha-Plaue. In der Aula erstaunte ein Zauberer die Mädchen und Jungen. Die Stimmung war fröhlich. „Wir sind mit...
