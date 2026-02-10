MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Kinderprinzenpaar Mia und Levi übernahm von OB Volker Holuscha (v .l.) sehr zur Freude von Doris Hauser (hinten) den Rathaus-Schlüssel.
Das Kinderprinzenpaar Mia und Levi übernahm von OB Volker Holuscha (v .l.) sehr zur Freude von Doris Hauser (hinten) den Rathaus-Schlüssel. Bild: K. Berger
Das Kinderprinzenpaar Mia und Levi übernahm von OB Volker Holuscha (v .l.) sehr zur Freude von Doris Hauser (hinten) den Rathaus-Schlüssel.
Das Kinderprinzenpaar Mia und Levi übernahm von OB Volker Holuscha (v .l.) sehr zur Freude von Doris Hauser (hinten) den Rathaus-Schlüssel. Bild: K. Berger
Flöha
Flöhas Kinderprinzenpaar übernimmt das Rathaus – OB Holuscha gibt Schlüssel ab
Von Knut Berger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenn Kinder regieren: Mia und Levi übernehmen das Rathaus vom Oberbürgermeister. Die jüngsten Flöhaer feiern Faschingsparade und Party.

Flöhas OB Volker Holuscha hat seinen Rathausschlüssel freiwillig an Mia und Levi abgegeben. Das Duo übernahm als amtierendes Kinderprinzenpaar vorübergehend die Amtsgeschäfte. Bei einer Feier zog ein Tross Richtung Oberschule Flöha-Plaue. In der Aula erstaunte ein Zauberer die Mädchen und Jungen. Die Stimmung war fröhlich. „Wir sind mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.02.2026
2 min.
Flöha im Narrenfieber: Rathaus-Schlüssel an Prinzessin Mia und Prinz Levi übergeben
Wie im Vorjahr findet in Flöha ein Kinderfasching statt: am Samstag in der Aula der Oberschule.
In der Großen Kreisstadt übernimmt am 7. Februar ein ganz junges Duo die Rathaus-Schlüssel. Die Amtszeit dieses Paares ist jedoch nur begrenzt.
Knut Berger
10.02.2026
2 min.
Traditionsgaststätte im Erzgebirge schließt: Was ist der Grund für den Rückzug?
Johanna Preißler und Robin Reinsch haben im Mai 2024 die Gaststätte eröffnet. Bis 14. Juni hat sie noch geöffnet.
Erst im Mai 2024 hatte ein junges Paar die Bergschänke am Katzenstein in Pobershau übernommen. Obwohl sie zunächst regelrecht überrannt wurde, ist bald wieder Schluss. Bis 14. Juni ist noch geöffnet.
Michael Felber
07.02.2026
3 min.
„Politik ist kein Pizzaservice“: Drei besondere Ehrungen - und eine Ansage aus Flöha
Flöhas Oberbürgermeister Volker Holuscha spricht beim Lichtmessempfang vor rund 200 Gästen.
Zum traditionellen Lichtmessempfang der Stadt Flöha wurden drei verdienstvolle Bürger ins Ehrenbuch der Großen Kreisstadt eingetragen. Dann sprach der Oberbürgermeister Tacheles.
Knut Berger
13:12 Uhr
2 min.
Deutsche Faxe - Von der Leyen sorgt für Lacher im Parlament
Ursula von der Leyen betonte die Bedeutung des Bürokratieabbaus für Europas Wettbewerbsfähigkeit.
Ein Seitenhieb sorgt für Lacher im EU-Parlament: Die Präsidentin der EU-Kommission spielt auf Deutschlands Fax-Vorliebe an. Was steckt hinter ihrer Kritik beim Bürokratieabbau?
13:14 Uhr
2 min.
Viel Regen zum Auftakt des Straßenkarnevals erwartet
Immer wieder Regen lautet die Wettervorhersage für die kommenden Tage.
Erst nass, dann winterlich: Das Wetter macht es den Narren in diesem Jahr nicht leicht. Noch gibt es aber Unsicherheiten bei der Prognose.
09.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel