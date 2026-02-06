MENÜ
Wie im Vorjahr findet in Flöha ein Kinderfasching statt: am Samstag in der Aula der Oberschule.
Wie im Vorjahr findet in Flöha ein Kinderfasching statt: am Samstag in der Aula der Oberschule.
Wie im Vorjahr findet in Flöha ein Kinderfasching statt: am Samstag in der Aula der Oberschule.
Wie im Vorjahr findet in Flöha ein Kinderfasching statt: am Samstag in der Aula der Oberschule.
Flöha
Flöha im Narrenfieber: Rathaus-Schlüssel an Prinzessin Mia und Prinz Levi übergeben
Von Knut Berger
In der Großen Kreisstadt übernimmt am 7. Februar ein ganz junges Duo die Rathaus-Schlüssel. Die Amtszeit dieses Paares ist jedoch nur begrenzt.

Der Flöhaer OB Volker Holuscha (Linke) übergibt am 7. Februar gegen 14 Uhr den Rathausschlüssel an Prinzessin Mia und Prinz Levi. Beide sind Repräsentanten des Kinderfaschings, der am Samstag unter Regie der Wählerinitiative Flöha-Falkenau (WIFF) stattfindet. Das Motto: „Lachen, tanzen, kunterbunt - in Flöha geht es heute rund.“...
Mehr Artikel