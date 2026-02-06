MENÜ
Oberbürgermeister Volker Holuscha war am Dienstag in Flöha einer von 139 Blutspendern.
Oberbürgermeister Volker Holuscha war am Dienstag in Flöha einer von 139 Blutspendern. Bild: Erik F. Hoffmann
Flöha
Flöhas Oberbürgermeister wirbt aktiv für die Teilnahme an Blutspendenaktion
Redakteur
Von Matthias Behrend
Weil Blut-Reserven zuletzt knapp wurden, hatte das DRK intensiv geworben. In Flöha folgten 145 Freiwillige dem Aufruf, die meisten durften spenden.

An der Blutspendenaktion des DRK am Dienstag in Flöha hat sich auch Oberbürgermeister Volker Holuscha beteiligt. Er wolle mit seiner Teilnahme auf die Bedeutung der Blutspende aufmerksam machen und mit gutem Beispiel voran gehen, so das Stadtoberhaupt. Zu Jahresbeginn waren laut DRK-Blutspendedienst Blutpräparate knapp geworden. Gründe dafür...
