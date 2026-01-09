Forstarbeiten in Falkenau: Was Waldbesucher dringend wissen müssen

Revierleiter Thomas Vogel betont die Lebensgefahr bei den Arbeiten an der Gustav-Haubold-Siedlung, im Zechengrund, an der Skihütte und am Pomselberg. Besucher sollten Absperrungen unbedingt beachten.

Im Revier Falkenau beginnen in den kommenden Wochen umfangreiche Durchforstungs- und Kronenpflegemaßnahmen. Die Forstverwaltung bittet daher Waldbesucher, während der laufenden Holzerntemaßnahmen die betroffenen Waldflächen und Wege nicht zu betreten. „Es besteht im Bereich der Maschinen und Arbeiten absolute Lebensgefahr. Absperrungen sind...