Patrick Will hat bereits einige Workshops im Augustusburger Lehngericht angeboten.
Patrick Will hat bereits einige Workshops im Augustusburger Lehngericht angeboten.
Flöha
Foto-Workshop in Augustusburg: Analoge Fotografie unter „Grünlicht“
Von Claudia Dohle
Analoge Fotografie neu gedacht: Ab 20. Februar findet im Lehngericht Augustusburg ein kostenloser Workshop mit pflanzlichen Methoden statt.

Ab dem 20. Februar wird im Lehngericht in Augustusburg ein besonderer Foto-Workshop angeboten. An vier aufeinanderfolgenden Freitagen bis zum 13. März 2026 zeigen Patrick Will und Alexander Schaal neue Wege der analogen Fotografie. Im Mittelpunkt steht das Entwickeln von Fotos „unter Grünlicht“ im übertragenen Sinn – mit umweltschonenden,...
