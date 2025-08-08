Freibad Erdmannsdorf: Warum der Badverein den Notfall ausgerufen hat

Flöha
Die bisherige Saisonbilanz des Freibadvereins in Erdmannsdorf fällt durchwachsen aus. Die Hoffnungen ruhen auf dem Saisonfinale, den kommenden Veranstaltungen und einem Spendenaufruf.
Nach einer verregneten Sommerferien-Durststrecke fiebert der Freibadverein in Erdmannsdorf dem Saisonhöhepunkt entgegen. Das Badfest am dritten Augustwochenende soll endlich wieder ein Besuchermagnet werden. Los geht es am Freitagabend mit dem Open-Air-Konzert der Band Engel in Zivil, die den Sound der Böhsen Onkelz ins Zschopautal bringt. Am...
