Frischer Wind in Eppendorf: Martin Weinke übernimmt das Ruder an der Oberschule

Martin Weinke ist der neue Leiter der Oberschule Eppendorf. Er möchte den eingeschlagenen Weg seines Vorgängers fortführen und unter anderem weiter auf Digitalisierung bauen.

In Zeiten akuter Personalnot gibt es eine positive Nachricht aus dem Lehrerzimmer der Oberschule von Eppendorf zu verkünden. Die Bildungseinrichtung an der Großwaltersdorfer Straße hat einen neuen Leiter. Seit Schuljahresbeginn steht Martin Weinke an der Spitze des Hauses. Der 41-Jährige löst Holger Bachmann ab. Der Muldaer arbeitete seit...