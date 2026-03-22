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Vereinsvorsitzender Michael Keller hilft zum Frühjahrsputz beim Aufbau der Modelle.
Vereinsvorsitzender Michael Keller hilft zum Frühjahrsputz beim Aufbau der Modelle. Foto: Mathias Herrmann
Foto: Mathias Herrmann
Vereinsvorsitzender Michael Keller hilft zum Frühjahrsputz beim Aufbau der Modelle.
Vereinsvorsitzender Michael Keller hilft zum Frühjahrsputz beim Aufbau der Modelle. Foto: Mathias Herrmann
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Frühjahrsputz in Oederan: Klein-Erzgebirge erwacht aus dem Winterschlaf
Von Mathias Herrmann
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Die Vorbereitungen für die Saisoneröffnung im Klein-Erzgebirge laufen auf Hochtouren. Zahlreiche Helfer bringen die Miniaturwelt wieder auf Hochglanz.

Knapp 20 Helfer haben beim Frühjahrsputz im Klein-Erzgebirge Oederan den Herbst und Winter weggefegt. Sie unterstützen die acht Mitarbeiter des Vereins Klein-Erzgebirge bei den Vorbereitungen auf die Saison, die am 28. März beginnt. Zudem wurden Häuser aufgebaut und Wasser zum Fließen gebracht. „Am Freitag stellen wir dann die Figuren...
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