Führerscheinumtausch in Mittelsachsen bald digital und einfacher? - So soll es gehen

Anträge via Mausklick auf dem Sofa und nahe Abholstellen: Statt weiter Wege soll es bequem und flexibel gehen. So baut das Landratsamt Freiberg die Fahrerlaubnisbehörde in Döbeln um:

Zwischen Kopfschütteln und Bauchgrummeln liegen die Reaktionen vieler Autofahrer zwischen Neuhausen und Penig wegen Wartezeiten und Aufwand für Führerschein-Antrag oder -Umtausch. Landrat Sven Krüger (parteilos) spricht von einer großen Belastung für Bürger wie Mitarbeiter, viele Prozesse „laufen derzeit nicht zufriedenstellend“. Er... Zwischen Kopfschütteln und Bauchgrummeln liegen die Reaktionen vieler Autofahrer zwischen Neuhausen und Penig wegen Wartezeiten und Aufwand für Führerschein-Antrag oder -Umtausch. Landrat Sven Krüger (parteilos) spricht von einer großen Belastung für Bürger wie Mitarbeiter, viele Prozesse „laufen derzeit nicht zufriedenstellend“. Er...